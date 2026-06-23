Uzņēmums "Bridgestone" ir paplašinājis savu VT-Tractor premiumklases lauksaimniecības riepu līniju, lai apmierinātu jaunākās paaudzes augstas veiktspējas traktoru vajadzības.
VT-Tractor līnijā tagad ir seši papildu izmēri ar disku diametru no 96,5 līdz 117 centimetriem (38–46 collām).
Ražotājs arī paziņojis par uzlabotiem veiktspējas un ekspluatācijas parametriem. Jaunajām VT-Tractor riepām ir lielāks protektora dziļums un platāks saskares laukums, kas nodrošina labu līdzsvaru starp saķeri un nodilumu.
Bridgestone apgalvo, ka jaunajām riepām būs ilgāks kalpošanas laiks.
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