Džordžijas (ASV) universitātes laboratorija ir izstrādājusi metodi ķiploku ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšanai, izmantojot mikrobiotas analīzi un mašīnmācīšanos, lai apkarotu krāpšanos ar pārtikas izcelsmi.
Ekonomisko zaudējumu dēļ ASV ievieš 376% tarifu no Ķīnas importētajiem ķiplokiem, lai aizsargātu vietējos ražotājus. Lai apietu šo nodokli, negodīgi piegādātāji vispirms transportē ķiplokus uz trešo valsti un pēc tam tos eksportē uz Amerikas Savienotajām Valstīm, maldinoši apgalvojot, ka tā ir izcelsmes valsts.
Tiek lēsts, ka šāda veida krāpšana pasaules ekonomikai izmaksā 10–15 miljardu ASV dolāru gadā. Esošās ķiploku autentiskuma pārbaudes metodes balstās uz specifisku ķīmisko savienojumu un metālu identificēšanu, kam nepieciešams dārgs aprīkojums un sarežģīta paraugu sagatavošana.
Katrā pasaules reģionā augsnē ir raksturīgas baktēriju sugas. Tā kā ķiploki aug zemē un pirms pārdošanas netiek mazgāti, to mizā saglabājas konkrētās augsnes pēdas. Zinātnieki pētīja mikrobiotu – mikroorganismu kopu, kas apdzīvo ķiploku galviņu virsmu.
Unikālo baktēriju nospiedumu analīze uz katras galviņas ļauj noteikt reģionu, kurā ķiploks audzēts.
Pētnieki ķiploku paraugus mazgāja sterilos maisiņos, izmantojot īpašu šķidrumu. Mazgāšanas šķidruma baktēriju molekulārais nospiedums tika augšupielādēts datubāzē, pēc tam mākslīgais intelekts noteica ķiploku izcelsmi ar 90% precizitāti.
Mikroskopiskā līmenī krāpniekam praktiski nav iespējams mainīt ķiploka baktēriju sastāvu, nebojājot pašu produktu. Izstrādātā metode ir ātrāks un izmaksu ziņā efektīvāks instruments uzraugošajām iestādēm, īpaši Muitas un robežapsardzes dienestam, lai pārbaudītu aizdomīgas piegādes un marķējuma precizitāti.
Zinātnieku komanda turpinās pētīt mikrobioma izmantošanas potenciālu kā pārtikas produktu mikrobu identifikatoru.
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