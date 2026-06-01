Lai arī maksa par aitas cirpšanu patlaban sasniedz pat desmit eiro, aitkopjiem tikpat kā nav cerību atgūt kaut daļu cirpšanas izdevumu, jo – aitas vilnai nav pieprasījuma. Kopumā gada laikā Latvijā iegūst aptuveni 350 tonnu aitas vilnas (2024. gada dati). Sadarbībā ar uzņēmējiem efektīvu lietojumu tai raduši pētnieki no LVMI "Silava."

Ar Eiropas Savienības (ES) pētniecības programmas Sadarbība atbalstu, sadarbojoties SIA Bio Villa, LVMI Silava, ZS Trejdeviņi trešelnieki, SIA Alvstre un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei (LBTU), Latvijā no aitu vilnas izveidoti vairāki inovatīvi produkti, kas efektīvi aizsargā jaunaudzes no savvaļas dzīvnieku postījumiem un ir lētāki nekā līdz šim tirgū pieejamie. 

Tās ir vilnas jostas, jeb bizes koku stumbriem un galotnēm. Tika testēts arī granulēts vilnas līdzeklis koku sakņu aizsardzībai pret ūdensžurku nodarītajiem sakņu bojājumiem. 

Ar Latvijā gada laikā cirpto aitu vilnu pietiku jaunaudžu aizsargāšanai 100–150 tūkstošu hektāru platībā. 

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