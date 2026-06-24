Tomātu brūnplankumainības vīruss (ToBRFV) un Ņūdeli tomātu lapu čokurošanās vīruss (ToLCNDV) rada nopietnus draudus tomātu audzēšanai visā pasaulē. ToBRFV, kas tika atklāts 2015. gadā Jordānijā un Izraēlā, ir strauji izplatījies, izraisot ievērojamus ražas zudumus. ToLCNDV izraisa lapu čokurošanos un augļu deformāciju, ievērojami samazinot ražu.
ES uzsāktā HARNESTSTOM projektā zinātnieki pēta gēnus, kas nodrošina rezistenci pret šiem vīrusiem. Konkrēti – savvaļas tomātu sugas, piemēram, Solanum pennellii, ir identificētas ar QTL 2. hromosomā, kas saistīta ar rezistenci pret ToBRFV. Lai apkarotu ToLCNDV, tiek pētīti Ty sērijas gēni (Ty-1, Ty-2, Ty-3) un tiek izmantota CRISPR/Cas9 genoma rediģēšanas tehnoloģija. Rezultāti tiek izmantoti selekcijas programmās, kas ļaus izstrādāt jaunas tomātu šķirnes ar paaugstinātu izturību un samazināt ražas zudumus.
Atrasts efektīvs veids 'Tuta absoluta' apkarošanai
Spāņu lauksaimnieks Alberto Torress savā tomātu plantācijā ir pilnībā iznīcinājis tomātu kaitēkli Tuta absoluta, pateicoties Biocaptur ierīcei, kas pievilina kukaiņus ar īpašu gaismu un nogalina tos. Tuta absoluta ātri vairojas, ir izturīga pret insekticīdiem un karstā laikā var iznīcināt ražu. Taču gaismas slazds ir izrādījies ārkārtīgi efektīvs.
"Man ir liels prieks ziņot, ka karstajos laika apstākļos esam ierobežojuši kaitēkļu izplatību. Mēs uzstādījām Biocaptur ierīces mūsu plastmasas pārklātajā siltumnīcā pagājušās sezonas beigās, kad cīnījāmies ar nekontrolētu Tuta izplatību. Kopš tā laika tās izmantojam, lai atbrīvotu saimniecību no Tuta, un varam apstiprināt, ka, neraugoties uz karstumu, kas parasti veicina Tuta absoluta populācijas pieaugumu, neesam novērojuši nekādu ietekmi uz tomātiem vai lapām," teic A. Torress. "Strādājot septiņas stundas naktī, mēs noķeram aptuveni 60–70 pieaugušu Tuta kukaiņu dienā no katras ierīces un līdz šim neesam novērojuši nekādus bojājumus lapām vai augļiem," piebildis spāņu lauksaimnieks.
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