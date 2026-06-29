"Escorts Kubota" (Japānas korporācijas Indijas meitasuzņēmums) ir paplašinājis savu 'Digitrac' traktoru līniju ar vietējo 'Powertrac' zīmolu, palielinot to no diviem līdz pieciem modeļiem, kuru jauda ir no 45 līdz 55 ZS.
Šī sērija paredzēta lauksaimniekiem, kuriem nepieciešama pieejama tehnika ar modernām iespējām.
Jaunie Digitrac PP 46i 4WD, Digitrac PP 43i Plus un Digitrac PP 41i, kā arī atjauninātie Digitrac PP 46i un PP 43i ir aprīkoti ar jaudīgākiem dzinējiem, lielākām riepām, 12 ātrumu priekšējo un triju ātrumu atpakaļgaitas transmisiju, neatkarīgu jaudas noņemšanas vārpstu un hidraulisko sistēmu.
Traktoru celtspēja ir līdz 2000 kg, un maksimālais ātrums ir 39,9 km/h.
Šīs līnijas traktori tradicionāli tiek un arī turpmāk tiks ražoti stilīgā melnā krāsā.
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