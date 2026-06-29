Vēl pirms dažiem gadiem lielākā daļa Eiropas autobraucēju uz Ķīnā ražotiem automobiļiem raudzījās ar zināmu piesardzību. Taču situācija mainās ļoti strauji. Ķīnas autoražotāji vairs necīnās tikai ar zemāko cenu — viņi arvien biežāk cenšas konkurēt arī tehnoloģiju, kvalitātes un komforta jomā. Tāds ir arī OMODA 9 — Chery grupas jaunākais flagmaņa modelis, kas izstrādāts ar skaidru mērķi uzrunāt Eiropas premium krosoveru pircējus. Jaudīga hibrīda piedziņa, bagātīgs aprīkojums un cena, kas ir ievērojami zemāka nekā daudziem Eiropas konkurentiem, vedina pie jautājuma — vai tas patiešām spēj mainīt priekšstatus par Ķīnā ražotiem automobiļiem?
No operas skatuves pie 537 zirgspēkiem
Auto testa braucienam pievienojās Latvijas Nacionālās operas solists Edgars Ošleja. Uz operas skatuves viņš debitēja pirms vairāk nekā desmit gadiem, vēlāk uzstājies arī Prāgas Nacionālajā teātrī, saņēmis Lielo mūzikas balvu nominācijā "Gada jaunais mākslinieks" un uzvarējis konkursā "Ineses Galantes talanti". Līdz profesionālajai mūzikai viņa ceļš nebūt nebija tradicionāls — sākotnēji Edgars mācījās Rīgas Komercģimnāzijā un studēja uzņēmējdarbības vadību.
Tehniskie rādītāji liecina par augstu veiktspēju
No pirmā acu uzmetiena OMODA 9 izskatās pēc eleganta ģimenes krosovera. Taču tehniskie dati atklāj citu ainu. Automobili darbina 1,5 litru turbobenzīna dzinējs un trīs elektromotori, kuru kopējā sistēmas jauda sasniedz aptuveni 537 zirgspēkus. Teju 2,2 tonnas smagais automobilis līdz 100 km/h paātrinās 4,9 sekundēs.
Hibrīds, kuru var gandrīz nelietot ar benzīnu
Lai gan OMODA 9 nav pilnībā elektrisks automobilis, tas saņēmis vienu no ietilpīgākajiem akumulatoriem savā klasē. 34,5 kWh baterija ļauj pēc WLTP cikla ar elektrību vien nobraukt līdz 145 kilometriem. Tas nozīmē, ka lielai daļai autobraucēju ikdienas maršrutus iespējams veikt, vispār neiedarbinot benzīna dzinēju. Savukārt kopējais nobraukums ar pilnu degvielas tvertni un uzlādētu akumulatoru pārsniedz 1100 kilometrus, tādēļ benzīntankos nāksies iegriezties ievērojami retāk nekā ierasts. Turklāt, pateicoties zemajiem CO₂ izmešiem, Latvijā šim modelim ir pieejams arī valsts atbalsts lādējama hibrīda iegādei.
Salona apdare un aprīkojums
Viena no būtiskākajām OMODA 9 īpašībām ir salons. Ja aizsegtu automobiļa emblēmu, pēc salona vien būtu grūti noteikt tā izcelsmes valsti. Aprīkojuma līmenis ir līdzīgs automobiļiem, kuru cena parasti ir ievērojami augstāka. Un te arī slēpjas viena no modeļa priekšrocībām: lielākā daļa ekstru jau ir standarta aprīkojumā.
Tomēr OMODA Eiropā ir pavisam jauns zīmols, un pagaidām vēl nav iespējams objektīvi novērtēt šo automobiļu ilgtermiņa uzticamību. Neviens vēl nezina, kā tie novecos pēc pieciem vai desmit gadiem un cik veiksmīgi tiks nodrošinātas rezerves daļas un serviss ilgtermiņā. Tomēr līdzīgas diskusijas savulaik dzirdējām arī par Hyundai un Kia. Pirms aptuveni divdesmit gadiem daudzi uz šiem zīmoliem skatījās skeptiski, bet šodien tie ir pilntiesīgi spēlētāji Eiropas tirgū un veiksmīgi konkurē ar tradicionālajiem autoražotājiem.
Secinājums
OMODA 9 ļoti spilgti parāda, cik strauji mainās pasaules auto tirgus. Jaudīga plug-in hibrīda piedziņa, vairāk nekā 500 zirgspēku, iespēja ikdienā braukt gandrīz tikai ar elektrību, bagātīgs standarta aprīkojums un cena, kas Latvijā sākas no aptuveni 47 900 eiro, padara šo modeli par vienu no interesantākajiem jaunpienācējiem savā klasē.
Vai tas jau šodien ir labāks par Eiropas premium konkurentiem? Par to katram būs savs viedoklis. Taču šis modelis parāda, ka Ķīnas autoražotāji arvien pārliecinošāk ienāk segmentā, kur līdz šim dominēja Eiropas zīmoli.
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