Parasti es nebūt nepiekrītu izteicienam – ja cilvēks ir talantīgs, viņš tāds ir it visā. Taču, ja runa ir par jebkuru no slavenā Liverpūles četrinieka jeb grupas "The Beatles" un šajā gadījumā par seru Polu Makartniju, tad manam viedoklim, pirmkārt, nav nekāda vērā ņemama svara un, otrkārt, es kā absolūts šā ģeniālā cilvēka un visu viņa vēsturisko darbību fans, protams, nolaistām ķepiņām atkāpjos no iepriekš sacītā, jo izrādās – ģeniālais mūziķis dara īpaši retu bioloģisko alu 'Old Stinkhorn Organic Ale'.
Bioloģisko alu Old Stinkhorn Organic Ale eksbītls Pols Makartnijs brūvē privātā kārtā, izmantojot apiņus, kas audzēti viņa īpašumā Pīsmaršā Austrumsaseksas grāfistē Anglijā. Dažās intervijās, piemēram, raidierakstā Table 4 at The River Cafe, kas tiek iemūžināts amerikāņu un britu šefpavāres Rūtijas Rodžersas līdzdibinātajā slavenajā Londonas kafejnīcā, Makartnijs atklāti stāstījis par savu pāreju uz apiņu audzētāja un amatalus (craft beer) darītāja karjeru.
Jāpiebilst, ka šajos raidierakstos viesojušās arī tādas zvaigznes kā Deivids Bekhems, Tina Feja un Marta Stjuarte.
Apiņi un dabas dvēsele
Apiņu dārzs ir daļa no plašākas bioloģiskās lauksaimniecības iniciatīvas, ko Pols uzturējis jau gadu desmitiem. Mūziķis un zemnieks norādījis, ka audzē arī organiskos speltas jeb plēkšņu kviešus, rudzus, zirņus un licencētas kaņepes, kuras, kā viņš joko, nākas slēpt aiz citām kultūrām, lai vietējie pusaudži nemēģinātu tās nozagt, uzskatot par marihuānu.
Par to, kā viņš, reiz simtprocentīgs pilsētnieks, nonāca līdz šādai nodarbei, Makartnijs sacījis, ka savulaik pamanījis – viņa kaimiņš pārdod piegulošo zemesgabalu. Uzzinājis, ka konkrētā vieta ir vecs apiņu dārzs, Pols pie sevis nodomājis – jāsāk audzēt apiņus! Izrādās, tieši Saseksa ir vēsturiski nozīmīgs to audzēšanas reģions Apvienotajā Karalistē. Pirms vairāk nekā divdesmit gadiem Makartnijs saimniekošanā pārgājis uz stingrām bioloģiskajām metodēm, kā būtisku iemeslu tam minot to, ka brīdī, kad pārņēmis tagad viņam piederošo zemi, pārmērīga pesticīdu un mēslošanas līdzekļu lietošana laukos to bija atstājusi bez sliekām. Mūziķim būtiska šķiet cieņpilna un saudzējoša attieksme pret dabu.
Kolekcionāru iekārojams objekts
Mākslinieka alus ir brīvs no komerciāliem mērķiem. Makartnijs uzpilda un aizkorķē sava brūvējuma pudeles caur paša uzņēmumu MPL Communications un sūta tās tikai kā ekskluzīvas Ziemassvētku dāvanas draugiem, ģimenei un citiem mūziķiem. Šā retā dzēriena adresātu vidū bijuši arī The Rolling Stones ģitārists Kīts Ričardss un nelaiķis, ģitāras virtuozs Džefs Beks.
Tā kā Makartnija brūvētais alus nekad nav pārdots plašākai sabiedrībai, tas kļuvis par milzīgu kolekcionāru iekārojamu objektu.
Piemēram, 2024. gadā neatvērtu 12 pudeļu Old Stinkhorn kasti, ko Pols bija uzdāvinājis Džefam Bekam, angļu kulta ģitārista atraitne noziedojusi izsoļu namam Hansons Auctioneers & Valuers, lai piesaistītu līdzekļus savvaļas dzīvnieku labdarības organizācijai The Folly Wildlife Rescue. Šī organizācija jau vairāk nekā trīsdesmit gadu ir vadošais ievainoto, bāreņu un nelaimē nonākušo savvaļas dzīvnieku glābšanas un rehabilitācijas centrs Anglijā.
Sera Pola Makartnija audzēto apiņu šķirņu vidū ir Fuggle un Boadicea paveidi. Pols ir tieši iesaistīts šo apiņu audzēšanā un ražas novākšanā, kā arī sadarbojas ar kādu vietējo aldari, kura vārdu diemžēl šo rindu autoram tā arī neizdevās noskaidrot.
Publiskajā vidē Makartnijs minējis arī to, ka tā vietā, lai būvētu milzīgu komerciālu alusdarītavu, viņš labāk dodas pie vietējā aldara tuvējā ciematā un piegādā paša novāktos apiņus, lai pēcāk kopā brūvētu viņa alu.
Sēne dārza rūķu ielenkumā
Old Stinkhorn Organic Ale nosaukumu iedvesmojusi Phallus impudicus, ko angliski sauc par smirdīgo ragu, bet latviski – zemestaukiem. Šī sēne, kas savu fallisko formu iegūst gatavības pilnbriedā, aug turpat viņa īpašumā. Kādā no TikTok video Makartnijs rotaļīgi atcerējies, kā reiz kopīgā izjādē ar 1998. gadā aizsaulē aizsaukto pirmo sievu Lindu pirmoreiz pamanījis šo sēni. Kādā brīdī viņš apstājies un sacījis: "Tu neticēsi, ko tagad ieraudzīsi!", norādot uz smirdīgu, baltu, fallu atgādinošu sēni. Kādā no sarunām Pols piebildis: "Nevainojiet mani! Tā ir daba, un es neesmu neķītrs." Turklāt šīs jancīgās sēnes viņa īpašumā parādās tieši ap apiņu vākšanas laiku, tāpēc viņš nodomājis, ka Old Stinkhorn ir ideāls nosaukums privātajam alum.
Old Stinkhorn Organic Ale tiek brūvēts kopš 2010. gada. Atkarībā no pudeļu pildīšanas gadalaika tām atšķiroties etiķetes, taču to visu vadmotīvs ir nemainīgs – sēne dārza rūķu ielenkumā, kuri gan atkarībā no partijas mēdz mainīt savas nodarbes, proti, dejo, spēlē ģitāru vai vienkārši guļ zem sēnes. Starp citu, Covid-19 pandēmijas laikā šiem rūķiem bijušas arī aizsargmaskas.
Kā apgalvo zinātāji, minētā sēne ir ēdama, taču tikai konkrētā tās augšanas brīdī un pēc garšas atgādinot redīsu. Jēlā veidā to servējot galdā Francijā. Dažas dienas pēc parādīšanās sēne gan sākot pūt un šausminoši ost. Tā arī tiek izmantota tautas medicīnā, lai gatavotu uzlējumus, smēres, novārījumus, ko iesaka vēdersāpju, podagras un nieru slimību gadījumos. Tā līdzot arī pret reimatismu un radikulītu.
Atkarībā no pudeļu pildīšanas gadalaika tām atšķiroties etiķetes, taču to visu vadmotīvs ir nemainīgs – sēne dārza rūķu ielenkumā, kuri gan atkarībā no partijas mēdz mainīt savas nodarbes, proti, dejo, spēlē ģitāru vai vienkārši guļ zem sēnes.
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