'Case IH' zīmols atkal saņēmis "Red Dot" produktu dizaina balvu, kas ir viena no pasaulē atzītākajām balvām par izcilu dizainu.
Balva piešķirta jaunajai Puma traktoru sērijai. Žūrija atzinīgi novērtēja tās izskata, funkcionalitātes un operatora komforta apvienojumu.
Case IH Puma traktoru jauda ir 180–260 ZS, un tie ir aprīkoti ar Full Powershift manuālo pārnesumkārbu (PowerDrive) vai nepārtraukti mainīgu CVX Drive transmisiju. Pilnpiedziņas PowerDrive transmisija piedāvā 18 vai 19 pārnesumus uz priekšu, kas ļauj sasniegt ātrumu līdz 40 vai 50 km/h. Abām iespējām ir seši atpakaļgaitas pārnesumi.
Atjauninātais modelis, kas tika atklāts pagājušā gada beigās "Agritechnica 2025" izstādē, ir aprīkots ar pārveidotu kabīni, kurā uzlabota ergonomika un ir vieglāka piekļuve. Ir palielināta arī iekšējā telpa, atjaunināti displeji, veiktas ārējās izmaiņas pārsegā un apgaismojumā, uzlabojot redzamību un drošību.
Traktora dizains ir vērsts uz darbības efektivitāti, konkrēti – uzlabota manevrētspēja, savukārt integrētie digitālie risinājumi vienkāršo mašīnas vadību un mijiedarbību ar agregātiem.
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