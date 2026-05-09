Lai piedalītos liellopu izsolē, aprīļa izskaņā gaļas liellopu saimniecībā "Brūzilas" pulcējās gan vietējie, gan ārvalstu interesenti, diskutējot par nozares stratēģiju, kā arī iegādājoties vairākus desmitus dzīvnieku.
Brūzilas ir Latvijā labi zināma ar mērķtiecīgu darbu liellopu ģenētikas attīstībā – tajā audzē gan piena, gan gaļas liellopus, īpašu uzmanību pievēršot augstvērtīga ģenētiskā materiāla pilnveidei.
"Liellopu kā gaļas lopu var pārdot par cenu, kas ir aptuveni divas reizes zemāka nekā tad, ja tas tiek piedāvāts kā ģenētiskās vērtības nesējs," ģenētikas nozīmi pievienotās vērtības radīšanā skaidro saimniecības vadītājs Vilnis Štencelis.
Izsolē piedalījās arī viesis no Skotijas – pieredzējis gaļas nozares profesionālis Bils Maklārens, kurš jau iepriekš sadarbojies ar saimniecību Brūzilas. Tikšanās laikā ar saimniecības vadītāju Vilni Štenceli pārrunātas liellopu audzēšanas ģenētiskā virziena attīstības iespējas, augstas pievienotās vērtības radīšana Latvijas laukos, kā arī starptautiskās sadarbības potenciāls nozares izaugsmes veicināšanai.
Šīs diskusijas ir īpaši nozīmīgas, ņemot vērā topošo nozares attīstības stratēģiju, kurā arvien lielāks uzsvars tiek likts uz iespēju gūt ienākumus ne tikai no produkcijas, bet arī profesionālās kompetences un zināšanām ģenētikā.
Stiprinot Latvijas saimniecību atpazīstamību starptautiskajā tirgū, liellopu izsoļu ieņēmumi nākotnē varētu būtiski pieaugt, savukārt augstvērtīga ģenētiskā materiāla cena – sasniegt pat vairākas reizes augstāku līmeni.
