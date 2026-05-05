Vācu speciālā aprīkojuma ražotājs 'Liebherr' ir ieviesis jauno teleskopisko iekrāvēju T48-8.
Būtībā tā ir tāda pati mašīna kā T55-7, bet ar garāku strēli – tā ir par 550 mm garāka nekā T55-7 un tādējādi nodrošina par vienu metru lielāku sniedzamību. Tas ļauj T48-8 sasniegt maksimālo darba augstumu 8 metri.
Garākās strēles dēļ jaunā modeļa celtspēja ir nedaudz mazāka – 4,8 tonnas salīdzinājumā ar T55-7 5,5 tonnām. Citādi specifikācijas ir diezgan līdzīgas. Piemēram, mašīna ir aprīkota ar 4,1 litra Deutz dzinēju, kas attīsta 156 ZS. Dzinējs attīsta maksimālo griezes momentu 609 Nm pie 1600 apgr./min. Hidrauliskā sistēma nodrošina maksimālo plūsmu 200 l/min.
Teleskopiskajam iekrāvējam ir hidrostatiskā sistēma, taču tā tehniski atšķiras no Claas Varipower 2, kam Liebherr arī ražo teleskopiskos iekrāvējus. Mašīnas pašmasa ir 10 600 kg. Standartaprīkojumā ir Michelin 500/70R24 XMCL riepas.
