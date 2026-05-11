Zemkopības ministrija (ZM) aicina pieteikt zivsaimniecības nozares uzņēmumus un to pārstāvjus gada balvai zivsaimniecībā "Lielais loms 2026", informē ministrijā.
Pretendentus gada balvai vērtēs sešās nominācijās - "Gada izaugsme zivsaimniecībā", "Inovācija zivsaimniecībā", "Labākais vietējā zvejā", "Ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā", "Jauns un daudzsološs nozarē" un "Par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā".
Pretendentus var pieteikt līdz šā gada 26. jūnijam tīmekļvietnē "www.lielaisloms.lv", norādot pretendenta vārdu vai uzņēmuma nosaukumu, atrašanās vietu, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru, kā arī pamatojumu izvirzīšanai konkursam. Nepieciešamības gadījumā var arī pievienot papildu informāciju par pieteikto dalībnieku.
ZM atzīmē, ka pēdējos gados vienkāršota dalībnieku pieteikšana gada balvai, proti, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem pieteicējam nav jāiesniedz papildu dati par dalībnieka saimniecisko darbību.
Katrā nominācijā pretendentu vērtēšanas komisija noteiks vienu laureātu, kurš saņems balvu "Lielais loms 2025", ZM diplomu un naudas balvu.
Laureātu apbalvošana notiks 2026. gada vasaras nogalē.
Balvas mērķis ir apbalvot labākos Latvijas zivsaimniecības un akvakultūras uzņēmumus, kā arī veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un akcentēt tās nozīmību Latvijas ekonomikā.
Šogad gada balva "Lielais loms" notiks 12. reizi.
