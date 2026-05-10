Uzņēmums "Bayer' ir izvietojis 'Asylon DroneDog' robotizētos suņus, lai apsargātu savu Havaju salu lauksaimniecības zemi. 90% no uzņēmuma globālās lopbarības kukurūzas sēklu produkcijas tiek audzēti tieši tur.
Iepriekš drošību nodrošināja apsardzes personāls, taču patruļu uzturēšana vairāk nekā 3000 hektāru platībā bija dārga un sarežģīta, īpaši nakts maiņās.
DroneDog ir aprīkots ar termoattēlu un elektrooptiskām kamerām ar 20x tālummaiņu, mākslīgā intelekta klasifikatoriem un mākoņa savienojumu tālvadībai un tiešraides straumēšanai.
Operatori var reāllaikā uzraudzīt vidi un saņemt brīdinājumus par iespējamiem draudiem. Kad robots neatrodas misijā, tas atgriežas savā DogHouse – īpašā patvērumā aizsardzībai pret laika apstākļiem un akumulatora uzlādēšanai.
Izmantojot DroneDog, ir
pastiprināta objektu uzraudzība, palielinot patruļu skaitu, samazinātas drošības ekspluatācijas izmaksas, samazināts transportlīdzekļu patruļu skaits (kas samazina ietekmi uz vidi),
uzlabota darbinieku drošība un iegūts videoarhīvs incidentu analīzei un iespējamām tiesvedībām.
Veiksmīgā pieredze Havaju salās pamudināja uzņēmumu paplašināt sistēmu uz citām valsts saimniecībām, to skaitā Kalifornijā.
