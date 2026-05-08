Nīderlandes uzņēmums 'Hegro Tracks' ir izlaidis jaunas kāpurķēdes šaursliežu traktoriem, miniekskavatoriem un piekabēm. To izstrādē Nīderlandes uzņēmums sadarbojies ar Indijas riepu gigantu BKT.
Jaunās kāpurķēdes nodrošina saderību ar standarta riteņiem un saglabā transportlīdzekļa raksturlielumus, to skaitā asu augstumu, pagrieziena rādiusu un priekšējās un aizmugurējās uzkares funkcionalitāti.
Kontakta laukums ir aptuveni 1,5 m2, samazinot spiedienu uz zemi līdz pat piecām reizēm salīdzinājumā ar riepām. Patentētais protektora raksts nodrošina labu saķeri un samazina zemes bojājumus.
Sliežu platums ir no 320 līdz 450 mm, un kontakta ar zemi garums ir 670–930 mm. Maksimālais ātrums ir 25 km/h. Pieejamas divas rāmja iespējas: F veida rāmis ar apakšrāmi un DS veida rāmis, kas vienkāršo kāpurķēžu nomaiņu ar riteņiem.
Četru kāpurķēžu komplekta cena, piemēram, Fendt 209 V Vario traktoram ir aptuveni 32 000 eiro ar F veida rāmi un 34 000 eiro ar DS veida rāmi. Kāpurķēdes jau esot pieejamas Eiropas tirgū.
