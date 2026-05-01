'Amazone' piedāvā iespēju savienot 'Vogelsang SynCult DosiMat DMX' mēslojuma cisternu ar 'Catros Pro' disku ecēšām.
Tādējādi var apstrādāt līdz 10 kubikmetriem mēslojuma minūtē. Savienojums ir samontēts rūpnīcā, un tas nozīmē, ka ir gatavs lietošanai tūlīt pēc iegādes.
Catros Pro disku ecēšas ir aprīkotas ar rupji zobainiem 510 mm diametra diskiem un darbojas dziļumā no 5 līdz 14 cm. Darba dziļumu regulē hidrauliski no kabīnes.
Mašīnu var aprīkot ar dažādiem veltņiem un uzmontējamu sējmašīnu.
Piedāvājumā Catros Pro sējmašīna ar 6 vai 7 metru darba platumu, kas pieejama ar dažādiem veltņiem. Pieejama arī uzkarināma sējmašīna zaļmēslojuma un kultūraugu sēšanai.
