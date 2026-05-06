Kad aprīļa izskaņa ar cīruļputeni aizvirpuļojusi, ir cerība, ka maijā siltums būs nācis uz palikšanu.
Šā mēneša sākums ik gadu iezīmējas ar 4. maija svinībām, kad atzīmējam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu vai, kā biežāk tiek teikts – Baltā galdauta svētkus. Tas nu katra paša izvēlē, kuru apzīmējumu šai dienai lietot, galvenais neaizmirst, kas šajā dienā 1990. gadā notika.
Nedz neatkarības atjaunošana toreiz, nedz tās saglabāšana pašlaik nebija un nav iedomājama bez cilvēkiem, kas to paveica un ik dienu veic arī tagad. Tādēļ šoreiz žurnāla rubrikā Lauku attīstība saruna ar iedvesmojošu sievieti – Sintiju Liekniņu no Īles, pateicoties kurai, mainās jauniešu izpratne par neatkarību un patriotismu, stiprinot viņu pārliecību par piederību Latvijai un nepieciešamību to nosargāt. Ļoti ceru, ka šādus cilvēkus jaunieši sastop visā valstī, un tas viņiem ļauj saprast savas valsts esamības nozīmīgumu.
Vienlaikus lasu – zemkopības ministrs, viesojoties Azerbaidžānā, izteicis vēlmi veicināt šīs valsts tomātu, kā arī citu dārzeņu un augļu importu uz Latviju. Starpvalstu tirdzniecība, protams, ir normāla prakse. Vien gribētos sacīt – vedam produktus, kuru izaudzēšanā ievērotas tādas pašas stingras Eiropas Savienības prasības un regulējums, kādu ievēro Latvijas dārzeņu un augļu audzētāji. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka mūsu tirgū nonāks produkcija, kuras audzēšanā izmantoti pie mums sen aizliegti augu aizsardzības līdzekļi, radot nevienlīdzīgu konkurenci tiem, kuri strikti ievēro Eiropas regulas.
Pirms daudziem gadiem viesojos Stavropolē un redzēju milzu atklātos laukos audzētus tomātus. Tur, tāpat kā Azerbaidžānā, saulaino un karsto dienu ir krietni vairāk nekā Latvijā. Jā, arī Azerbaidžānā atklātā laukā tomātus lielākoties audzē iekšējam patēriņam, bet eksportam uz Eiropu – siltumnīcās, kur dabiskā saules gaisma pat ziemā tam piešķir labāku garšu nekā Spānijas vai Nīderlandes siltumnīcās.
Un tomēr – vēlme aizvien vairāk ievest dārzeņus no dažnedažādām valstīm man nešķiet godīgi attiecībā pret pašmāju dārzeņu audzētājiem.
Tie ir mūsu cilvēki, kuru darbs nodrošina ne vien iztikšanu viņu ģimenēm, bet arī pilda valsts budžetu. Tie ir cilvēki, kuru darbs reģionos garantē mūsu valsts drošību, lauksaimnieki, kuri gādā par pašnodrošinājumu ar pārtiku un vienlaikus – par iespēju atzīmēt Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu arī turpmāk.
