VAS "Latvijas Valsts meži" (LVM) sadarbībā ar Latvijas valsts mežzinātnes institūtu "Silava" turpina attīstīt bērza stādu audzēšanu meristēmu laboratorijā kā nozīmīgu inovāciju projektu mežsaimniecībā.
Katru sezonu audzēšanas apjomi pakāpeniski pieaug. 2023. gadā tika izaudzēti 13 000 bērza stādu, bet šogad plānots sasniegt jau 200 000 stādu apjomu, būtiski palielinot kvalitatīva stādmateriāla pieejamību. Jaunā ražošanas sezona Kalsnavas meristēmu laboratorijā sākta jau pērn, novembrī. Tas ļāva marta sākumā pirmos bērza mikrospraudeņus pārvietot kūdras substrātā, kur tie turpina apsakņoties kontrolētos apstākļos.
Laboratorijā tiek audzēti selekcijā atlasītu bērza klonu stādi, kas iegūti veģetatīvi no nelielām auga daļām, nevis sēklām.
Šāda pieeja nodrošina, ka jaunie augi ir ģenētiski identiski izvēlētajam māteskokam un saglabā tā vērtīgās īpašības, to skaitā augšanas ātrumu un koksnes kvalitāti.
Audzēšanas process notiek sterilos in vitro apstākļos, nodrošinot augiem piemērotu vidi, siltumu un atbilstīgu apgaismojuma režīmu. Kad augi paaugušies, tos sadala un turpina audzēt laboratorijā vai nodod tālāk apsakņošanai substrātā, kur būtiska nozīme ir precīzi kontrolētam mikroklimatam.
Pašlaik speciālisti strādā pie nākamā attīstības posma – mikrospraudeņu veiksmīgas apsakņošanās. Pēc sakņu sistēmas izveides audzēšanas process tiks turpināts.
Projekts tiek īstenots LVM Kalsnavas kokaudzētavā, kur augu audu kultūru jeb meristēmu laboratorijā darbs šajā jomā notiek jau kopš 2021. gada.
