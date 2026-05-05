Lai kolekcionāram, kas izplata savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas, samazinātu administratīvo slogu, turpmāk dārzeņu šķirņu kolekcionāriem nebūs obligāti jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) izplatīšanai paredzēto šķirņu saraksts, bet tas jādara tikai pēc VAAD pieprasījuma.
To paredz valdībā apstiprinātie grozījumi Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.
Līdz šim informācija par šķirņu sarakstu un izplatīšanai paredzētajām šķirnēm, norādot katrai šķirnei plānoto sēklu apjomu, kolekcijā no jauna iekļautās šķirnes, kā arī no kolekcijas izslēgtās šķirnes bija katru gadu līdz 1. jūlijam jāiesniedz VAAD.
Noteikts, ka kolekcionārs pilnībā ir atbildīgs par dārzeņu sēklu šķirnēm, to kvalitāti un izplatīšanu.
Noteikumos arī precizēts, ka dārzeņu sēklaudzēšanas lauku apskates protokolu un sēklu testēšanas pārskatu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī dārzeņu sēklaudzēšanas lauku apskates protokolu VAAD inspektors sagatavo un elektroniski izsniedz sēklaudzētājam, to nosūtot uz zemkopības nozares e-pakalpojumu vietni.
Tāpat precizēts, ka sēklaudzētājs, izmantojot zemkopības nozares e-pakalpojumu vietni, var iesniegt VAAD iesniegumu par nepieciešamajām sēklaudzēšanas lauku apskatēm vai vidējā sēklu parauga noņemšanu, analīžu veikšanu un oficiālo etiķešu izgatavošanu.
