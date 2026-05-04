Amerikāņu lauksaimniecības tehnikas ražotājs 'John Deere' ziņojis par atjauninājumiem saviem nākotnes 2027. gada smidzinātāju modeļiem, koncentrējoties uz uzlabotu manevrētspēju un precizitāti.
Viens no galvenajiem jauninājumiem ir četru riteņu stūrēšanas sistēmas ieviešana, kas ievērojami uzlabos mašīnas vadību. Arī See Spray tehnoloģija ir atjaunināta, tagad atbalstot plašāku kultūraugu klāstu.
Jaunā See Spray Gen 2 platforma ļauj lauksaimniekiem pielāgot mašīnas savām vajadzībām, piedāvājot papildu funkcijas, piemēram, stieņu apgaismojumu un sprauslu vadību. Tas nodrošina precīzāku nezāļu apkarošanas līdzekļu lietošanu un automātisku mēslojuma devu regulēšanu. Tas viss uzlabo kopējo efektivitāti, norāda ražotājs.
Citas būtiskas izmaiņas ietver jaunu kameras izkārtojumu, kas uzlabo noteikšanu un samazina putekļu ietekmi uz sistēmas darbību. Darba ātrums ir palielināts līdz 25,7 km/h, un ir pievienots papildu stieņa apgaismojums, lai atvieglotu darbu naktī.
Turklāt jaunajiem modeļiem ir integrētas ExactInject sistēmas vienkāršotai ķīmisko vielu apstrādei un uzlabots G5Plus displejs.
Ir iekļauta arī integrācija ar John Deere Operations Center, kas ļauj lauksaimniekiem analizēt savus datus. Citas jaunas funkcijas ietver tukšas tvertnes brīdinājumus un SmartView kameru sistēmu uzlabotai redzamībai.
