'Fendt 728 Vario' demonstrēja labāko degvielas ekonomiju DLG PowerMix testā starp modeļiem, kas mazāki par 300 ZS.
Agregāts darbojas efektīvi gan uz lauka, gan transportēšanas laikā. Lauka darbos tā patēriņš ir 242 g/kWh, un tas ir par 15 g/kWh mazāks nekā konkurentiem. Transportējot ar dažādu ātrumu (40–60 km/h), degvielas patēriņš saglabājas stabils – 332–338 g/kWh, padarot to ekonomisku pat ar augstiem apgriezieniem.
Fendt iD, VarioDrive un AGCO Power CORE75 dzinējs
nodrošina lielu jaudu ar zemu degvielas patēriņu, kas īpaši izdevīgi biežiem pārvadājumiem.
Fendt pastāvīgi ieņem augstu vietu DLG PowerMix reitingā. Vēsturiski pieci zīmola modeļi iepriekš ir ierindojušies labāko sešniekā. Piemēram, 2019. gadā Fendt 942 Vario DLG PowerMix 2.0 testā sasniedza 237 g/kWh degvielas patēriņu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem