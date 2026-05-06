Ražotājs ziņo, ka nākamās paaudzes 'Claas Cubix' kvadrātveida preses ar revolucionāru piedziņas koncepciju sērijveida ražošana sāksies 2027. gada ceturtajā ceturksnī pēc pirmsražošanas testēšanas 2026. un 2027. gadā.
Jaunā Cubix prese, kas papildina Quadrant produktu līniju, ir balstīta pilnīgi jaunā koncepcijā. Tā ražo 120 x 90 cm rituļus un apvieno augstu caurlaidspēju (līdz 70 t/h vai līdz 50 t/h ar Finecut griešanas ierīci) ar pastāvīgi augstu rituļa blīvumu (210 kg/m³ ar maksimālo blīvumu līdz 235 kg/m³), nodrošinot arī augstu svara mērīšanas precizitāti un produktivitāti.
Jaunajam modelim ir mezglotājs – pirmā tirgū pieejamā sistēma kvadrātveida rituļu presēm, kas vienā siešanas procesā veido divus cilpu mezglus. Tas nodrošina augstu mezglu izturību ar zemu auklas spriegojumu, samazinot auklas patēriņu un novēršot auklas atkritumus. Šai presei ir arī jauna vadītāja palīdzības sistēma, kas precīzi kontrolē rituļa garumu un svaru sinhroni ar presēšanas procesu. Pateicoties mākslīgā intelekta (MI) algoritmam un daudziem procesa sensoriem, vadība ir paredzoša, nevis pielāgojama pēcapstrādē. Tas nodrošina īpaši labu rituļa vienmērīgumu.
Šīs pilnībā pārveidotās Claas preses konstrukcija ir balstīta uz rāmī integrētu galveno transmisiju, kas nodrošina lineāru jaudas plūsmu, kā arī uz šauru jūgstieni un īsu piedziņas vārpstu.
Divi spararati, kas griežas ar ātrumu 1650 apgr./min un katrs sver 202 kg, ir novietoti gareniski attiecībā pret braukšanas virzienu. Tie uzkrāj ievērojamu enerģiju un stabilizē presēšanas procesu.
Pārslodzes gadījumā spararati tiek atvienoti no galvenās piedziņas, izmantojot elektrohidraulisku daudzplākšņu sajūgu.
Tas aktīvi bremzē virzuli, novēršot nepieciešamību pēc bīdes skrūvēm un sadales sajūgiem.
Tā kā visa transmisija sastāv no piedziņas siksnām un slēgtām pārnesumkārbām, apkopes izmaksas ir ievērojami samazinātas: apkope nepieciešama tikai vienai papildu piedziņas vārpstai, kas ved uz mezglošanas mehānismu.
Jaunas vadītāja un mašīnas palīgsistēmas padara darbu vieglāku un efektīvāku, ievērojami samazinot kļūmju skaitu. Uz MI balstīta sensoru datu novērtēšana automātiski uztur optimālu veiktspēju pat tad, ja mainās kultūraugu vai vālu tipi.
Jāpiebilst, ka nākamās paaudzes Claas Cubix prese ieguva Inovāciju balvas zelta medaļu Agritechnica 2025 izstādē Vācijā.
