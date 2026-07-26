Vācu lauksaimniecības tehnikas ražotājs "Lemken" 2027. gadā sāks jaunās kukurūzas sējai paredzētās 'Faya MF' sējmašīnas sērijveida ražošanu.
To var pārveidot arī par divpadsmit rindu modeli, piemēram, bietēm. Tas padara Faya daudzpusīgāku nekā tās Azurit līdzinieku.
Vairāki pētījumi parādījuši, ka Lemken Azurit delta rindu sēšanas tehnoloģija, kas sēklas sēj trijstūrveida rakstā, nodrošina lielāku kukurūzas ražu. Tomēr šai mašīnai ir viens būtisks trūkums: minimālais rindu atstatums ir 67,5 cm.
Tas nozīmē, ka Azurit nevar izmantot biešu sēšanai ar 50 cm rindstarpu. Taču tas iespējams ar jauno Lemken Faya MF sējmašīnu.
Šī sešu metru mašīna ar astoņiem, deviņiem vai divpadsmit elementiem ļauj sēt ar rindstarpu no 45 līdz 80 cm. Mašīna salokās divās daļās.
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