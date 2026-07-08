Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauti septiņi jauni augu aizsardzības līdzekļi (AAL). Vairākiem AAL pagarināts reģistrācijas termiņš, vienam tas anulēts, dažiem AAL atjaunota atļauja laišanai tirgū un lietošanai.

Herbicīdi

 Amy – 2. reģ. klase; darbīgā viela: amidosulfurons, 750 g/kg

Atļauts lietot kā selektīvu sistēmas iedarbības herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu, sevišķi ķeraiņu madaras ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, auzu, tritikāles un linu sējumos, kā arī daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos.

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