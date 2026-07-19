Nīderlandes uzņēmums 'Boxer' iepazīstinājis ar jauno uzkarināmo pļāvēju Frontier 520-200 ar maksimālo strēles sniedzamību 5,2 metri un darba platumu divi metri.
Šis hidrauliski darbināmais modelis paredzēts darbam ar blīvu un cietu veģetāciju.
Pļāvēju darbina traktora jūgvārpsta. Divkāršs hidrauliskais sūknis nodrošina stabilu darbību, pat ja mainās strēles pozīcija. Pļāvēju vada elektriskā vadības svira Argo-Hytos, savukārt iebūvētā 220 litru hidrauliskā tvertne un eļļas dzesētājs nodrošina uzticamu darbību. Pļaušanas vārpsta ir aprīkota ar 18 āmura asmeņiem, kas ļauj efektīvi pļaut ne tikai zāli, bet arī niedres, krūmus un citu blīvu veģetāciju.
Šis modelis paredzēts traktoriem ar jaudu 140 ZS vai vairāk un 2. vai 3. kategorijas pacelšanas ierīci.
Pļaujmašīna sver nedaudz vairāk par divām tonnām, ieskaitot pretsvaru. Jaunā modeļa cena Eiropā ir aptuveni 19 000 eiro.
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