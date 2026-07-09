Light rain 14.1 °C
C. 09.07
Asna, Asne, Zaiga
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
SAIMNIEKS UZŅĒMĒJS
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#elektroauto

Elektriskais vai plug-in hibrīds? Škoda Enyaq un Kodiaq iV salīdzinājums

LASI.LV / Latvijas Mediji
2026. gada 08. jūlijs, 17:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 08. jūlijs, 17:00
Škoda Enyaq un Škoda Kodiaq iV Plug-in Hybrid.
Škoda Enyaq un Škoda Kodiaq iV Plug-in Hybrid.
Foto: No "Tavs auto TV"

Ja šodien būtu jāizvēlas ģimenes SUV vai pilsētas krosovers, ko izvēlētos — pilnībā elektrisko Škoda Enyaq vai Škoda Kodiaq iV Plug-in Hybrid? Kurš no tiem ir ekonomiskāks, kurš ērtāks ikdienā un kurš piemērotāks Latvijas apstākļiem?

Reklāma

Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, TAVS AUTO TV kopā ar nozares ekspertiem salīdzināja divus atšķirīgus Škoda flagmaņus. Diskusijā piedalījās "Ignitis ON" elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs Arturs Svekris un "SIXT" vadītājs Somijā un Baltijas valstīs Arnis Jaudzems.

No vienas puses ir pilnībā elektriskais Škoda Enyaq, kas piedāvā zemas ekspluatācijas izmaksas un elektromobilim raksturīgo dinamiku. No otras — jaunais Škoda Kodiaq Plug-in Hybrid, kas cenšas apvienot elektroauto priekšrocības ar benzīna dzinēja sniegto brīvību garākos braucienos.

Cena — Kodiaq priekšrocība startā

Viens no būtiskākajiem argumentiem par labu Kodiaq iV Plug-in Hybrid ir cena. Green Motors salonā šī modeļa cena sākas no 39 670 eiro. Salīdzinājumam — Škoda Enyaq ar 77 kWh akumulatoru bāzes komplektācijā maksā no 48 920 eiro, savukārt Sportline versija, kāda tika izmantota salīdzinājumā, pieejama no 53 320 eiro.

Tomēr sākotnējā iegādes cena ir tikai daļa no kopējām īpašuma izmaksām. Elektroauto tradicionāli izceļas ar zemākām enerģijas un apkopes izmaksām, tāpēc autovadītājiem ar lielu gada nobraukumu piecu gadu laikā cenas starpība var ievērojami samazināties. Dažos scenārijos Enyaq pat var izrādīties finansiāli izdevīgāks īpašumā.

Dinamika — Enyaq pārāks gandrīz visos ikdienas scenārijos

Ja runa ir par jaudu un paātrinājumu, pārsvars ir Enyaq pusē. Elektriskais krosovers attīsta 286 zirgspēkus, kamēr Kodiaq iV Plug-in Hybrid sistēmas kopējā jauda ir 204 zirgspēki. Tas atspoguļojas arī dinamikā — Enyaq no 0 līdz 100 km/h paātrinās 6,6 sekundēs, bet Kodiaq tam nepieciešamas 8,4 sekundes.

Toties maksimālā ātruma disciplīnā uzvar Kodiaq. Plug-in Hybrid modelis spēj sasniegt 210 km/h, savukārt Enyaq maksimālais ātrums ir elektroniski ierobežots līdz 180 km/h.

Praksē šī priekšrocība būs aktuāla tikai nelielai daļai autovadītāju, piemēram, tiem, kuri regulāri dodas uz Vāciju un izmanto autobāņus bez ātruma ierobežojumiem. Turklāt, braucot ar ļoti lielu ātrumu, elektroauto enerģijas patēriņš strauji pieaug, kas būtiski samazina nobraukuma rezervi.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Plug-in Hybrid tehnoloģija kļūst arvien pārliecinošāka

Ja vēl pirms dažiem gadiem daudzi Plug-in Hybrid modeļi tika kritizēti par nelielo elektrisko nobraukumu, jaunais Kodiaq iV demonstrē pavisam citu pieeju. Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru tas elektriskajā režīmā spēj nobraukt vairāk nekā 100 kilometrus. Akumulatora ietilpība ir 25,7 kWh, turklāt to iespējams uzlādēt arī līdzstrāvas ātrās uzlādes stacijās ar jaudu līdz 50 kW.

Svarīgs faktors ir arī CO₂ emisijas, kas Kodiaq iV Plug-in Hybrid gadījumā ir tikai 35–40 g/km. Tas ļauj kvalificēties EKII atbalsta programmai, kas privātpersonām paredz vismaz 4000 eiro lielu valsts atbalstu automobiļa iegādei.

Apkopes un garantija — elektroauto saglabā priekšrocības

Abiem modeļiem tiek nodrošināta piecu gadu vai 100 000 kilometru ražotāja garantija. Škoda Enyaq papildus saņem arī astoņu gadu vai 160 000 kilometru garantiju augstsprieguma akumulatoram un elektromotoram.

Salīdzinot apkopes izmaksas četru gadu periodā, priekšrocība atkal ir Enyaq pusē. Elektriskā modeļa apkopes izmaksas veido aptuveni 626 eiro, kamēr Kodiaq iV Plug-in Hybrid gadījumā tās sasniedz 1480 eiro.

Plusi un mīnusi — Škoda Enyaq

Galvenie Enyaq ieguvumi ir ļoti zemas enerģijas izmaksas, klusa un komfortabla braukšana, zemākas apkopes izmaksas un lieliska dinamika pilsētas satiksmē. Tomēr jāņem vērā arī trūkumi — atkarība no uzlādes infrastruktūras, nepieciešamība plānot uzlādes pieturas garākos braucienos, mazāks nobraukums ziemas apstākļos un ievērojami samazināta autonomija, velkot piekabi.

Škoda Kodiaq iV Plug-in Hybrid

Kodiaq priekšrocība ir iespēja ikdienā pārvietoties kā ar elektroauto, vienlaikus saglabājot pilnīgu brīvību tālākos maršrutos. Degvielas uzpilde aizņem vien dažas minūtes, un nav jādomā par uzlādes staciju pieejamību. Savukārt sarežģītāka konstrukcija nozīmē divu piedziņas sistēmu uzturēšanu vienā automobilī, kas potenciāli var radīt augstākas apkopes izmaksas. Tāpat Plug-in Hybrid ekonomija lielā mērā ir atkarīga no regulāras akumulatora uzlādes — ja tas netiek darīts, degvielas patēriņš pieaug.

Kurš piemērotāks Latvijai?

Vienas pareizās atbildes nav. Ja ikdienas maršruti galvenokārt ved pa pilsētu vai tās apkārtni un mājās ir pieejama uzlāde, loģiskāka izvēle būs Škoda Enyaq. Tas nodrošina zemākas ekspluatācijas izmaksas, klusāku braukšanu un labāku dinamiku.

Savukārt tiem, kuri regulāri dodas garākos braucienos vai nevēlas pielāgot savus maršrutus uzlādes infrastruktūrai, praktiskāks risinājums var izrādīties Škoda Kodiaq iV Plug-in Hybrid.

Abi modeļi pārstāv modernu un efektīvu pieeju mobilitātei. Jautājums tikai — kurš no tiem labāk atbilst tieši jūsu ikdienas paradumiem?

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Latvijas e-auto 2026/27
Tēmturi
#elektroauto
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
SAIMNIEKS UZŅĒMĒJS
Reklāma