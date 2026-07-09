Elektriskais vai plug-in hibrīds? Škoda Enyaq un Kodiaq iV salīdzinājums

Ja šodien būtu jāizvēlas ģimenes SUV vai pilsētas krosovers, ko izvēlētos — pilnībā elektrisko Škoda Enyaq vai Škoda Kodiaq iV Plug-in Hybrid? Kurš no tiem ir ekonomiskāks, kurš ērtāks ikdienā un kurš piemērotāks Latvijas apstākļiem?
Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, TAVS AUTO TV kopā ar nozares ekspertiem salīdzināja divus atšķirīgus Škoda flagmaņus. Diskusijā piedalījās "Ignitis ON" elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs Arturs Svekris un "SIXT" vadītājs Somijā un Baltijas valstīs Arnis Jaudzems.
No vienas puses ir pilnībā elektriskais Škoda Enyaq, kas piedāvā zemas ekspluatācijas izmaksas un elektromobilim raksturīgo dinamiku. No otras — jaunais Škoda Kodiaq Plug-in Hybrid, kas cenšas apvienot elektroauto priekšrocības ar benzīna dzinēja sniegto brīvību garākos braucienos.
Cena — Kodiaq priekšrocība startā
Viens no būtiskākajiem argumentiem par labu Kodiaq iV Plug-in Hybrid ir cena. Green Motors salonā šī modeļa cena sākas no 39 670 eiro. Salīdzinājumam — Škoda Enyaq ar 77 kWh akumulatoru bāzes komplektācijā maksā no 48 920 eiro, savukārt Sportline versija, kāda tika izmantota salīdzinājumā, pieejama no 53 320 eiro.
Tomēr sākotnējā iegādes cena ir tikai daļa no kopējām īpašuma izmaksām. Elektroauto tradicionāli izceļas ar zemākām enerģijas un apkopes izmaksām, tāpēc autovadītājiem ar lielu gada nobraukumu piecu gadu laikā cenas starpība var ievērojami samazināties. Dažos scenārijos Enyaq pat var izrādīties finansiāli izdevīgāks īpašumā.
Dinamika — Enyaq pārāks gandrīz visos ikdienas scenārijos
Ja runa ir par jaudu un paātrinājumu, pārsvars ir Enyaq pusē. Elektriskais krosovers attīsta 286 zirgspēkus, kamēr Kodiaq iV Plug-in Hybrid sistēmas kopējā jauda ir 204 zirgspēki. Tas atspoguļojas arī dinamikā — Enyaq no 0 līdz 100 km/h paātrinās 6,6 sekundēs, bet Kodiaq tam nepieciešamas 8,4 sekundes.
Toties maksimālā ātruma disciplīnā uzvar Kodiaq. Plug-in Hybrid modelis spēj sasniegt 210 km/h, savukārt Enyaq maksimālais ātrums ir elektroniski ierobežots līdz 180 km/h.
Praksē šī priekšrocība būs aktuāla tikai nelielai daļai autovadītāju, piemēram, tiem, kuri regulāri dodas uz Vāciju un izmanto autobāņus bez ātruma ierobežojumiem. Turklāt, braucot ar ļoti lielu ātrumu, elektroauto enerģijas patēriņš strauji pieaug, kas būtiski samazina nobraukuma rezervi.