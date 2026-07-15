Viens no galvenajiem jaunajiem izstrādājumiem "Agrishow 2026" izstādē bija 'Baldan SPA' sējmašīnu līnija mazām un vidējām saimniecībām.
Tās paredzētas dažādiem sēšanas modeļiem, piemērotas gan parastajām, gan bezaršanas sistēmām un nodrošina vienmērīgāku sēklu izvietojumu.
Lielākas sēklu un mēslojuma tvertnes ļauj retāk apstāties degvielas uzpildei, kas īpaši svarīgi īsajā sējas sezonā. Iekārtas ar 3–9 rindām ļauj izmantot dažādas rindu atstarpju konfigurācijas un dozēšanas sistēmas, to skaitā mehāniskās un pneimatiskās.
Arī PP Solo G2 modelis, kas paredzēts precīzai sējai, ir saņēmis atjauninājumu. Jauna dziļuma kontroles sistēma palīdz nodrošināt vienmērīgu sēklu izvietojumu pat nelīdzenā reljefā. Tas uzlabo augu attīstību, samazina konkurenci un palīdz saglabāt ražu, kā arī samazina traktora jaudas prasības un degvielas patēriņu.
Arī smidzinātāju klāsts ievērojami paplašināts. Mazākām saimniecībām uzņēmums tagad piedāvā Liri modeļus ar tvertnēm līdz 800 litriem, kas piemēroti ganībām, maziem laukiem un lopkopības saimniecībām. Tie izceļas ar vienkāršu dizainu un zemām uzturēšanas izmaksām. Lielākām saimniecībām Baldan izstrādā pašgājējsmidzinātāju līniju Avola. Jaunajiem modeļiem ir autopilots, sekciju vadība, pilnpiedziņa, četru riteņu stūrēšana un reāllaika uzraudzības sistēmas.
Uzņēmums koncentrējas arī uz digitālo pārvaldību. Baldan mākslīgā intelekta sistēma ļauj uzraudzīt iekārtu darbību, ģenerēt kartes un pārskatus, kā arī analizēt darbību efektivitāti tieši uz lauka.
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