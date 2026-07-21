Jūnijā peonijas uz brīdi kļūst par elegantām dārza karalienēm. To gleznie ziedi, maigā smarža un krāsu daudzveidība ik gadu liek apstāties un apbrīnot dabas radīto skaistumu. 

Vidrižu pagasta Kalnbudēs peoniju ziedēšanas brīnums vērojams īpaši krāšņi – Silvija Jaundžeikare tur izveidojusi vienu no lielākajām peoniju kolekcijām Latvijā. Vairāk nekā 700 šķirņu un vairāki tūkstoši augu pārvērš dārzu ziedu paradīzē.

Kalnbudes ir Silvijas vīra Dzintara dzimtas mājas, kur ģimene sāka saimniekot pirms vairāk nekā 15 gadiem. “Tolaik te pletās bijušie kolhoza labības un kartupeļu lauki. Uzcēlām nelielu guļbūvi un sākām veidot apkārtējo vidi, lai māja iekļautos ainavā,” stāsta Silvija. Zināšanas viņa papildinājusi dažādos dārzkopības kursos, īpaši novērtējot iespēju mācīties pie leģendārās ainavu arhitektes Gundegas Lināres.

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