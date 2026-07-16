Austrālijas lauksaimniecības tehnikas ražotājs 'Kelly' laiž klajā Eiropas tirgū jaunu piecu metru ķēdes ecēšu modeli.
Jaunais modelis, kas ražots Vācijā, ir nedaudz vieglāk vadāms par iepriekšējiem modeļiem.
Šo ķēdes ecēšu diski nav piestiprināti pie rāmja, bet ir savienoti cits ar citu ar posmiem, līdzīgi kā ķēde. Ķēdes priekšējā un aizmugurējā daļa ir piestiprināta pie rāmja, izmantojot gultņus. Kelly piedāvā septiņus dažādus diskus, kas piemēroti dažādiem augsnes tipiem un apstākļiem.
Mašīna ir 9 metrus gara un sver aptuveni 3,5 tonnas atkarībā no ķēdēm zem mašīnas. Ķēdes spriegojums un atbalsta riteņu augstums tiek regulēti mehāniski, savukārt citi modeļi izmanto hidraulisku regulēšanu.
Kelly 5 metru ķēdes ecēšu sākumcena ir 42 500 eiro. Jaunais modelis pārdošanā nonāks 2026. gada jūlijā. Citi Kelly ķēdes ecēšu modeļi ar darba platumu 4, 6, 9 un 12 metru jau ir pieejami Eiropas tirgū.
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