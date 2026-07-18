Plašais iespējamo kaitīgo organismu klāsts jūlijā vēl nesamazinās. Slimību pazīmes novērojamas biežāk, bet kaitēkļu aktivitātēm jau var nojaust to darbošanās sekas.

Smiltsērkšķu raibspārnmuša briestošajās smiltsērkšķu ogās dēs olas. Drīz vien šķilsies kāpuri, barosies skābo ogu iekšienē – šo darbību rezultātā raža tiek sabojāta un kļūst patērētājiem neinteresanta. Jūlija sākumā zaros izvietojot dzeltenos līmes vairogus, iespējams pamanīt gan mušu izlidošanu no augsnes, gan mazās platībās ierobežot to aktivitātes, jo mušas pie lipīgajiem vairogiem pielīp lielā skaitā. 

 

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