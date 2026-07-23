Koncrns "Case IH" izstādē "Agrishow 2026" Brazīlijā atklājis atjaunināto 'Axial-Flow 160 Automation' sērijas kombainu.
Šā modeļa galvenā iezīme ir augstais automatizācijas līmenis un mākslīgā intelekta izmantošana ražas novākšanas laikā. 160. sērijas kombaini ir paredzēti lielām saimniecībām, tie spēj veikt līdz pat 1800 automātiskām korekcijām dienā.
Pēc ražotāja teiktā, mašīna, pateicoties sensoriem un mašīnmācīšanās algoritmiem, pieņem autonomi līdz pat 90% savu darbības lēmumu.
Modelis ir aprīkots ar automātiskām apgriešanās iespējām lauka galos, datu apmaiņu reāllaikā starp mašīnām un automātisku izlīdzināšanas sistēmu kukurūzas novākšanai.
Tam ir arī divi Pro 1200 monitori un tālvadības uzraudzība, izmantojot FieldOps digitālo platformu.
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