Cūkkopības nozarei, visticamāk, tuvojas nopietni izaicinājumi tirgus svārstību un gaļas iepirkuma cenas veidolā. Iemesls ir tirgus pārpludināšana ar Spānijas izcelsmes liemeņiem par ļoti zemu, iespējams, dempinga cenu, ziņo Latvijas Cūku audzētāju asociācija. Cik gatavas izaicinājumiem ir cūkkopības nozarē darbojošās Latvijas ģimenes saimniecības? Žurnāls "Agro Tops" skaidroja situāciju Modra Žentiņa Zaņas pagasta zemnieku saimniecībā "Rukmāri".

Šajā saimniecībā cūkas audzē jau kopš 2003. gada, un tās saimnieku intervējām pirms vairāk nekā četriem gadiem, kad saimniecības nosaukums vēl bija SIA Krasta iela 7. Modris Žentiņš intervijā stāsta arī par ZS Rukmāri notikušajām izmaiņām, vērtē nozares izaicinājumus un atklāj saimniecības nākotnes ieceres.

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