Bērnībā domāju – jūlijs, tāpat kā vasara kopumā, ir laiks, kad saules vai ūdens prieku baudīšana pieejama vien tad, kad padarīti darbi dārzā, uz lauka, savākts siens. Tātad – tikai mazos mirklīšos un pāris stundās. Nekad ne nedēļās vai mēnešos mērāmā laiskā vasaras baudīšanā.
Izrādījās – tā ir lauku bērna pieredze. Citi cilvēki uz mēnesi aizdodas ceļojumā, nedēļu velta retrītam vai ļaujas Latvijas pļavu tvanīgi smaržīgajai dvesmai, nedomājot par to kā par barību lopiņiem.
Tomēr jūlijs ir vasaras pilnbrieda aktīvākais darba laiks ikvienā lauku saimniecībā – ar ziemas miežu un rapša kulšanu sākas intensīvā ražas novākšanas sezona, laiks gatavot jau otro skābbarības un siena porciju lopkopībā. Par niansēm šā pļāvuma kvalitatīvā sagatavošanā šajā žurnālā stāsta lopkopības eksperte Silvija Dreijere. Un klāt jau arī ogu – zemeņu, vasaras aveņu, ķiršu – laiks. Daudz interesanta par tiem uzzināsiet sarunā ar Latvijas vienīgo ķiršu selekcionāri Dainu Feldmani.
Nu re. Gluži kā bērnībā atkal nonācu līdz darāmo darbu (lasāmo rakstu) sarakstam. Īsti neatpūšoties. Un ziniet? Man tomēr patīk tie daudzie, vienlaikus darāmie darbi vasarā starp vai pēc kuriem piesēst atvilkt elpu ar krūzi kafijas, iebrist upē vai vienkārši pastaigāt pa ķiršu dārzu.
Jo tāds ir lauku cilvēks cauri gadsimtiem – tīruma un lopiņa vajadzības vispirms, tad arī pašam kāds atelpas brīdis gan jau radīsies.
Lai piepildīta vasara!
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