CUPRA Raval: Kompakts elektroauto ar sportisku raksturu

Elektroautomobiļu pasaule kļūst arvien interesantāka. Ja automobiļiem jāspēj radīt emocijas un likt smaidīt ikreiz, kad apsēžamies pie stūres, tad Raval šis uzdevums ir izdevies pārsteidzoši labi.
CUPRA Raval ir līdz šim mazākais zīmola modelis. Tas radīts Eiropā un pielāgots Eiropas autobraucēju gaumei, taču ar vienu būtisku nosacījumu — tas nedrīkst pazust pelēkajā satiksmes plūsmā. Tam jāizceļas ar dizainu, raksturu un vadāmību. Jautājums tikai viens — vai tās ir vien skaistas frāzes reklāmas materiālos, vai arī CUPRA izdevies tās pārvērst realitātē?
Pie stūres — Ozols
Par CUPRA Raval raksturu palīdzēja pārliecināties mūziķis, kura vārds Latvijas hiphopa vēsturē komentārus neprasa. Ozols muzikālo karjeru sāka pirms 30 gadiem grupā "Fact" kā basģitārists, bet kopš 2000. gada veiksmīgi darbojas solokarjerā. Šajā laikā viņš izdevis desmit albumus, saņēmis vairākas Mūzikas ierakstu gada balvas, veidojis dažādus hiphopa projektus un attīstījis uzņēmējdarbību, atverot apavu un apģērbu veikalu "HoodShop".
Šobrīd mākslinieks gatavojas decembra lielkoncertam "Cieņa un mīlestība", atzīmējot 30 gadus uz skatuves. Simboliski, ka arī CUPRA Raval cenšas nepakļauties standartiem un nesaplūst ar masu — gluži kā pats Ozols.
Barselonas iedvesma
Raval nosaukums aizgūts no Barselonas rajona El Raval — vietas, kas pazīstama ar savu radošo, dinamisko un nedaudz dumpiniecisko raksturu. Šī ideja skaidri atspoguļojas automobiļa dizainā.
Jau pirmajā acu uzmetienā kļūst skaidrs, ka CUPRA negrasās atteikties no savas sportiski agresīvās dizaina valodas. Ventilācijas atveres, spoileris, lukturu grafika un dažādas virsbūves detaļas piešķir automobilim izteiksmīgu raksturu. Tieši šādi šķietami nelieli elementi piesaista skatienu un palīdz automobilim izcelties konkurentu vidū.
Praktiskāks, nekā šķiet
Lai arī Raval garums tikai nedaudz pārsniedz četrus metrus, bagāžnieka tilpums sasniedz 441 litru. Tas ir vairāk nekā daudziem lielākiem hečbekiem.
Atverot bagāžnieku, sākotnēji rodas jautājums — kur tad slēpjas visi šie litri? Atbilde rodama zem dubultās grīdas. Šāds risinājums ļauj efektīvāk izmantot pieejamo telpu, vienlaikus nodrošinot vietu uzlādes kabelim vai citām ikdienā nepieciešamām lietām. Rezultātā bagāžas nodalījums ir ne tikai ietilpīgs, bet arī pārdomāti organizēts.