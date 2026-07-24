Izstādē "Agrishow 2026" Brazīlijā somu kompānija "Valtra" prezentēja savu jauno M5 traktoru sēriju, kas ir BH HiTech līnijas evolūcija.
Ražotājs uzsvēra pārbaudītas uzticamības, moderna dizaina, digitālo tehnoloģiju un uzlabota komforta lauka darbos apvienojumu. Jaunajā sērijā ietilpst M165 un M185 modeļi ar attiecīgi 165 un 185 zirgspēku jaudu. Tie galvenokārt paredzēti graudu un rīsu ražošanai, taču ir piemēroti arī citiem lauksaimniecības darbiem.
M5 sērijas traktori ir aprīkoti ar četrcilindru AGCO Power dzinējiem, kas apvieno jaudu un degvielas ekonomiju. Traktoriem ir arī jauna Power Shift HiTech 3 transmisija ar pārslēgšanu kustībā. Šis atjauninātais mehānisms padara pāreju starp braukšanu uz priekšu un atpakaļ vienmērīgāku un samazina operatora darba slodzi.
Arī hidrauliskā sistēma kļuvusi jaudīgāka. Tās plūsmas ātrums sasniedz 205 litrus minūtē, kas ļauj efektīvi darbināt smagus agregātus un veikt sarežģītas darbības, nezaudējot produktivitāti.
Traktoriem ir atjaunināts dizains un modernāka konstrukcija. Visnozīmīgākās izmaiņas operatoram ir jaunā kabīne – tai uzlabota apdare, jauni sēdekļi un pat iebūvēts ledusskapis komfortam garu darba stundu laikā.
Valtra atzīmēja, ka M5 sērija saglabā BH HiTech saimes stiprās puses, bet paceļ tehnoloģiju jaunā līmenī ar komfortu, automatizāciju un risinājumiem mūsdienu digitālajai lauksaimniecībai.
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