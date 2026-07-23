Cūku skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu saglabājas stabils. Lielākās cūku audzēšanas saimniecības dzīvnieku daudzumu palielinājušas, tomēr vērojama arī pretēja tendence – viens no topa līderiem SIA "Vaiņodes bekons" pēc Āfrikas cūku mēra (ĀCM) infekcijas šā gada sākumā topā vairs nav. Savukārt cūku audzētājus pārstāvošā nevalstiskā organizācija vērš uzmanību uz gadalaikam netipiski zemo iepirkuma cenu, ko rosina citur lēti pērkamie liemeņi un sadalītā gaļa.

Lielāko cūku audzētāju topā ir jauns līderis – Allažu pagasta SIA Baltic Pork, kas pieder Norvēģijas investoriem. Pērn jūnijā, pēc ĀCM atklāšanas uzņēmuma Lauberes kompleksā līdz 5. oktobrim tika likvidēts vairāk nekā 23 000 cūku. 

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