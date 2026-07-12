Nopietni kaitēkļi no jauna ziemas rapsi jūlijā neapdraud. To pašu gan nevar teikt par vasaras rapsi. 

Krustziežu spīduļa vabolītes vasaras rapsi pieskata jau no jūnija sākuma un turpinās to darīt jūlijā. 

Arī krustziežu smecernieki un otrās paaudzes krustziežu pāksteņu pangodiņi izmantos otru piedāvāto iespēju pēc ziemas rapša. Pangodiņu mātīte, kamēr rapša pāksteņi tikko aizmetušies un mīksti, spēj iedēt olas arī iepriekš netraumētās, veselās pākstīs, negaidot spēcīgāku kukaiņu vai ārējo apstākļu palīdzību. Pangodiņi neizmirs, ja rapsi neaudzēs, jo tiem par dzīvesvietu noder gan citi krustziežu dzimtas kultūraugi, gan krustziežu dzimtas nezāles, kurām veidojas pākstis. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē