Kādus līdzekļus var izmantot pagraba dezinficēšanai? Jautā Inguna S.

Pagrabi mēdz būt ar atšķirīgu mikroklimatu – gan sausāki, gan mitrāki. Tieši mikroklimats ir tas, kas nosaka, kādu kultūru dārzeņus un puķu gumus tur iespējams uzglabāt. Bet pagrabā vienkopus tiek uzglabāts daudz dažādu kultūru, līdz ar to ir labvēlīga vide, kur izplatīties dažādām slimībām. 

Lai ierobežotu to attīstību un izplatību pagrabā, pirms jaunās ražas tas rūpīgi jāiztīra, jāizvēdina un dažkārt arī jādezinficē.

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