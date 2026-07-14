Kad maija beigās noslēdzās izloze mūsu žurnāla "Agro Tops" abonēšanā, par tās uzvarētāju uzzināju vien pēc kāda laiciņa. Mārketinga kolēģi sajūsmā stāstīja, ka galvenā balva tiks īstajam cilvēkam, kam tā tiešām noderēs, – jaunajam lauksaimniekam Andrim Šīmanim Tukuma novada Sātu pagastā.

Dienā, kad viesojamies saimniecībā, saule visu skaisti apspīdējusi ap pieciem no rīta, bet mūsu sarunas laikā ap deviņiem – viss jau pelēks, nomācies un līst lietus. Sēžam plašā, nesen būvētas koka mājas virtuvē, smaržo kafija, un saruna var sākties. 

Kopš bērna kājas Andris Šīmanis strādājis vecāku piena saimniecībā, nu to pilnībā pārņēmis un pārgājis uz augkopību. Izaugsme ir iespaidīga – no pārdesmit hektāriem vecāku koptās zemes līdz pat tūkstoš hektāru, kas pārņemti no apkaimes vecajiem saimniekiem, kuri devušies pelnītā atpūtā, savu zemi labprāt nododot vietējam, ne ārvalstu zemniekam.

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