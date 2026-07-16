Pēc piecu gadu izmēģinājumiem, īstenojot ārvalstu farmācijas uzņēmuma pasūtījumu, Latvijas ārstniecības augu audzēšanas nozares līderis – uzņēmums SIA "Field and Forest" vairāk nekā 50 hektāru platībā audzē pieradinātās savvaļas gaiļbiksītes.

Desmit lielāko ārstniecības augu un garšaugu topā 2025. gada sezonā salīdzinājumā ar gadu agrāk rodamas tās pašas saimniecības, vien mazliet mainījušās to atbalstam pieteiktās platības (skatīt tabulu). 

Otro pozīciju ārstniecības augu topā, ja vērtējam patiesā labuma guvējus, ar vienādu atbalstam pieteikto 22 hektāru platību ieņem divas saimniecības: Krimūnu pagasta SIA Rūķīšu tēja un Salacgrīvas pagasta ZS Dunduri.  

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