Pirmie pļāvumi skābbarībai jau aiz muguras, un intensīvāk apsaimniekotos laukos klāt jau otrais pļāvums. Kas jāievēro, gatavojot rupjo lopbarību – govju pamatbarību, skaidro lopkopības konsultante un LBTU Malnavas koledžas lektore Silvija Dreijere.

No rupjās lopbarības kvalitātes kvalitātes tieši atkarīgs, cik daudz varēs izslaukt no govs un cik aktīvi darbosies tās priekškuņģa mikroflora, no kura veselības lielākoties atkarīga arī paša dzīvnieka veselība. Tādēļ jo kvalitatīvāka būs rupjā lopbarība, jo vieglāk un lētāk būs saražot pienu.

Ieguvumi no sausnas zelta standarta

Latvijā populāra ir rituļu skābbarība – tās gatavošanā par zelta standartu tiek uzskatīts sausnas daudzums robežās no 40 līdz 60%. Šajā intervālā iegūtā masa ir pietiekami sausa, lai nodrošinātu kvalitatīvu fermentācijas procesu, bet vienlaikus saglabā nepieciešamo mitrumu, kas palīdz saglabāt barības vērtību un garšas īpašības. 

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