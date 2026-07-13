Izstādē "Agrishow 2026" Brazīlijā uzņēmums "Fendt" atklāja savus ceturtās paaudzes 'Fendt 1000 Vario Gen4' traktorus ar 440–550 ZS jaudu.
Šie traktori saņēma atjauninājumus, kuru mērķis ir palielināt produktivitāti un atvieglot lietošanu.
Traktori ir aprīkoti ar Dynamic Performance sistēmu, kas automātiski palielina jaudu atkarībā no slodzes, palīdzot uzlabot efektivitāti sarežģītos apstākļos. Ir pagarināti arī apkopes intervāli, kā arī uzlabots apgaismojums un komforts kabīnē.
Papildu priekšrocība ir saderība ar HVO100 atjaunojamo degvielu, padarot mašīnu videi draudzīgāku un atbilstīgāku mūsdienu ilgtspējīgas lauksaimniecības prasībām.
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