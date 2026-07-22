Pēc divus gadus ilga izdevīga iepirkuma cenu perioda šogad jūnijā dzīvu cūku iepirkuma cena Latvijā kritusies līdz 1,02 EUR/kg, vidējam rādītājam sasniedzot 1,10–1,15 EUR/kg, – zemāk par pašizmaksu daudzās saimniecībās. Cenas svārstības un maija beigās Polijā notikušā Eiropas cūku audzētāju kongresa aktualitātes komentē Latvijas Cūku audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Dzintra Lejniece.

Cūku audzētāju asociācija ir vērsusies Zemkopības ministrijā ar lūgumu izvērtēt un, ja aizdomas apstiprinās, vērsties Eiropas Komisijā ar prasību par negodīgas konkurences izvērtējumu vairākās dalībvalstīs. Kādi iemesli mudināja uz šādu rīcību?

Aizdomas par negodīgu konkurenci ir tāpēc, ka daudzās dalībvalstīs ieviests nacionālais atbalsts zaudējumu kompensēšanai, ko radījusi Hormuza šauruma slēgšana ārkārtas situācijā. Ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, kas kompensē gan degvielas, gan minerālmēslu sadārdzinājumu. Dalībvalstīm tas ir atļauts, un šīs kompensācijas tiek izmaksātas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir aizdomas par dempingu cūkgaļas tirgū. Protams, tas ir jānoskaidro. Cūkgaļas cena patlaban – neraksturīgi grilēšanas sezonai – ir nokritusies diezgan zemu. Vairāki gaļas pārstrādes uzņēmumi un kautuves pērk cūkas par cenu, kas ir zemāka par pašizmaksu.

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