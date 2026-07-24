Nodokļu slogs un pieejamais valsts atbalsta programmu klāsts austrumu pierobežas novados, Krāslavu ieskaitot, joprojām ir tāds pats kā citur Latvijā. 

Neskatoties uz ģeopolitikas izraisītajiem milzu izaicinājumiem, kuru dēļ arī kādreiz Latvijā izdevīgie dažādu preču ražošanas un tirgošanās centri Latgalē pārvērtušies par absolūtu perifēriju.

Tomēr izrādās, ka arī šādos apstākļos tur ir spējuši rasties un attīstīties inovatīvi, eksportspējīgi uzņēmumi, kuri savā nozarē ar labiem panākumiem konkurē Eiropas mērogā. Krāslavā viens no tādiem ir datortehnikas remonta un apkopes uzņēmums "Foxway Latvia", kas patlaban nodarbina 18 krāslaviešus un meklē iespējas paplašināties. Tomēr drošības situācijas dēļ uzņēmums sastopas ar Dānijā esošo īpašnieku šaubām.

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