Brazīlijas uzņēmums "Orion" izstādē "Agrishow 2026" atklājis savu jauno piekabināmo smidzinātāju RS3000. Tas paredzēts lietošanai ar bioloģiskiem produktiem, kuriem nepieciešami īpaši uzglabāšanas un lietošanas apstākļi.
Smidzinātājs ir aprīkots ar 3000 litru galveno tvertni ar pastiprinātu siltumizolāciju, kas palīdz uzturēt stabilu temperatūru. Tam ir arī 250 litru tvertne operatora drošībai, ko var izmantot acu skalošanai un avārijas dušai, un 240 litru tvertne iekšējās sistēmas tīrīšanai.
Mašīna aprīkota ar jaudīgu hidraulisko sistēmu. Banjo M350 pārsūknēšanas sūknis, ko darbina traktora jūgvārpsta, nodrošina plūsmas ātrumu līdz 1890 litriem minūtē.
Sajaukšanu un produktu pievienošanu veic ARAG MSP400 centrbēdzes sūknis ar jaudu 400 l/min, nodrošinot efektīvu homogenizāciju un nekaitējot mikroorganismiem.
Vēl viena atšķirīga iezīme ir viedā padeves sistēma, kas aprīkota ar programmējamu plūsmas mērītāju – tas ļauj precīzi kontrolēt plūsmas ātrumu, automatizē procesu un samazina atkritumus. Sistēmai ir arī elektriskais vārsts, plašs plūsmas diapazons (303–2650 l/min) un spiediena samazināšanas mehānisms, lai palielinātu drošību.
RS3000 ir arī četrpakāpju filtrācijas sistēma, ātri atbrīvojamas sprauslas, LED apgaismojums un rotējoša bākuguns darbībai naktī.
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