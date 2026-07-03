Eiropas Komisija iepazīstinājusi ar pasākumiem, kas paredzēti, lai palīdzētu lauksaimniekiem, kuri saskaras ar strauji pieaugošajām mēslošanas līdzekļu cenām.
Ģeopolitiskās spriedzes un piegādes traucējumu dēļ 2026. gada aprīlī slāpekļa mēslojuma cenas bija par 71% augstākas nekā vidēji 2024. gadā.
Komisija ierosina divus konkrētus īstermiņa pasākumus. Pirmkārt, tiks mobilizēti kopumā 540 miljoni eiro finansiālā atbalsta – lauksaimniecības rezerve tiks papildināta ar 300 miljoniem eiro no ES 2026. gada budžeta. Dalībvalstis to varēs papildināt ar saviem līdzekļiem līdz 200%, kopējam atbalstam potenciāli sasniedzot 1,5 miljardus eiro. Plānots atbalstu izmaksāt kā fiksētu summu par hektāru.
Otrkārt, Komisija ierosina mērķtiecīgus Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) grozījumus: jaunu likviditātes shēmu krīzes atbalstam, iespēju dalībvalstīm izmaksāt tiešos maksājumus lauksaimniekiem avansā pirms 16. oktobra, kā arī elastību tiešo maksājumu budžeta koriģēšanai 2027. gadam.
Priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei. Ja dalībvalstis piekritīs, galīgā pieņemšana paredzēta līdz 2026. gada jūlija beigām.
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