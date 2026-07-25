Vācijas uzņēmums "Sauerburger" ir ieviesis jauno 'Wega H+F' lauksaimniecības mulčētāju ar 2–3 metru darba platumu.
Tas uzņēmuma klāstā aizstāj WM modeli. Jaunais modelis saglabā sava priekšgājēja robusto dizainu (ar trim profila caurulēm un lieliem V veida skriemeļiem), kas nodrošina efektīvu jaudas pārvadi. Apkopes prasības ir samazinātas, pateicoties automātiskajai siksnas spriegošanai. Lielāks rotora un veltņa diametrs palielina triecienizturību un uzlabo mulčēšanas kvalitāti, savukārt aizsargslānis pagarina mašīnas kalpošanas laiku. Turklāt ieviesta hidrauliska sānu regulēšana ar gultnī uzstādītu vadotni, kas nodrošina precīzu darbību un prasa nelielu apkopi.
Aptauja
Kā jūs vērtējat ekoloģisko būvniecību?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem