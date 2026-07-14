Kartupeļu vienīgais nopietnais kaitēklis kartupeļu lapgrauzis jeb Kolorādo vabole, kā jau ierasts, jūnija sākumā atrada savus augus un kartupeļu lapu apakšpusēs sāka dēt olas. Līdz ar to sākās kaitēkļa attīstība visas vasaras garumā.

Jūlijā stādījumos būs sastopamas gan pirmās jaunās vaboles (mēneša beigās), gan oliņas un dažādu izmēru kāpuri. Insekticīda smidzinājums labāk iedarbosies uz mazāko izmēru kāpuriem. Tie, kuri izdzīvos, jūlijā būs pietiekami nobarojušies, lai augsnē iekūņotos. Piemājas platībās labi darbosies arī bieža kāpuru mehāniskā ierobežošana, pie reizes saspiežot olu dējumus. 

Jāatceras, ka insekticīda smidzinājums neiedarbosies uz dzelteno oliņu kopām un sliktāk iedarbosies uz pašiem lielākajiem kāpuriem. 

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