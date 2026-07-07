GPa kādām takām atnāk jūlijs, neviens tā īsti nepamana. Tas pielavās caur Līgonakti, gar ziedošu kviešu lauku Pēterdienas rītā, reizē ar griezes saucieniem vēl nepļautā, bet koši ziedošā pļavā. Un klāt ir vasaras vidus, kad aiz muguras neskaitāmi jaunajai ražai veltītie darbi, bet priekšā vēl tikpat, lai padarītā darba sajūta vainagotos arī ar plānoto rezultātu.

Kaitīgie organismi turpinās attīstīties visu graudaugu sugu sējumos. Jūlijā vistuvāk laimīgajam finišam atradīsies ziemas mieži – ar tiem iemēģina kombainus un pārbauda kalšu gatavību uzņemt graudu birumu. 

Tomēr mēnesis ir diezgan garš un pietiekami dinamisks, lai tā sākumā uz miežu lapām turpinātu attīstīties vai uzrastos no jauna miežu lapu tīklplankumainības, stiebrzāļu gredzenplankumainības, graudzāļu miltrasas, brūnās rūsas un miežu pundurrūsas infekcijas pazīmes. 

 

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