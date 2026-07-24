Vai mājputnu vakcinācija ir nepieciešamība vai lieki izdevumi? Atbilde – tā ir biznesa apdrošināšana, kas sargā gan ganāmpulka veselību, gan saimniecības peļņu un reputāciju. Rakstā – par ekonomiskajiem ieguvumiem, biežākajām kļūdām, biodrošības pamatiem un to, uz ko jāvērš uzmanība, pērkot jaunputnus. 

Mājputnu biznesā stabilitāte ir vienāda ar peļņu, un savlaicīga profilaktiskā sadarbība ar savu veterinārārstu ir lētākais veids, kā savai saimniecībai iegūt šo stabilitāti. Domājot par to, vai vakcinācija mājputniem ir nepieciešamība vai tomēr lieki izdevumi, ikvienam audzētājam jāizvērtē tās ekonomiskais ieguvums ilgtermiņā. 

Vakcinācija nav vienreizējs kampaņas pasākums, bet plānveida kalendārs, kas jāsāk jau cāļa vecumā un pret noteiktām slimībām, piemēram, Ņūkāslas slimību, jāatkārto ar uzturošajām devām. Vakcinēts ganāmpulks saglabā stabilu produktivitāti, nodrošina vienmērīgu putnu attīstību un zemāku mirstības procentu visā audzēšanas ciklā. Tas ļauj saimniekam labāk plānot ienākumus, prognozēt barības patēriņu un garantēt drošu produkciju pircējiem, pārstrādātājiem un klientiem. Atteikšanās no profilakses ir augsts risks, kam tiek pakļauta visa saimniecības peļņa un ilgtspēja, tāpēc vakcinācija jāuztver kā biznesa apdrošināšana.

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