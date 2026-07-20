Vasaras sākumā lauku dienā Preiļu novada Gribolvā saimniekiem bija iespēja praksē iepazīt agrodronus, kas pakāpeniski kļūst par neatņemamu modernas un precīzas lauksaimniecības sastāvdaļu. Par to, kur šādu moderno tehnoloģiju attīstības ceļā atrodas Latvija, kādu pieredzi piedāvā pasaules prakse un kādas iespējas paveras mūsu lauksaimniekiem, sarunā ar LATRAPS Tehnikas pārdošanas vadītāju Juri Vanagu.

Pēdējās desmitgadēs lauksaimniecība piedzīvojusi strauju tehnoloģisko attīstību. Agrāk modernizācija galvenokārt bija saistīta ar jaudīgāku traktoru un kombainu iegādi, bet tagad arvien lielāka nozīme ir digitālajām tehnoloģijām, datu analītikai un automatizētiem risinājumiem. "Latvijā agrodronu izmantošana joprojām ir salīdzinoši agrīnā attīstības stadijā, tomēr interese par šo tehnoloģiju ar katru dienu pieaug. Droni vairs nav tikai eksperimentāls instruments vai nākotnes vīzija – tie jau šodien tiek izmantoti praktisku darbu veikšanai, palīdzot lauksaimniekiem efektīvāk izmantot resursus, operatīvāk iegūt informāciju par sējumiem un atsevišķos gadījumos arī aizstāt tradicionālo tehniku," akcentē Juris Vanags.

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