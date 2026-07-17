Augsne un ūdens ir vieni no redzamākajiem faktoriem, ar ko sastopas ikkatrs lauksaimnieks. Ūdens ir neatņemama sastāvdaļa jebkurā augsnē – tā trūkums izpaužas sausumā, bet pārlieku liela klātbūtne saistīta ar slapjumu un pat plūdiem. Par to, kāpēc augsnes auglība ir atslēga gan pret sausumu, gan pārmitrumu, kā pašam pārbaudīt savas augsnes ūdens bilanci un kādēļ saputekļošanās ir klusais augsnes iznīcinātājs, skaidro agronoms Māris Narvils.

Ja skatāmies uz ilgtermiņa datiem par nokrišņu daudzumu Latvijā, tad šķiet, ka īpašam uztraukumam nav pamata. Aina mainās, ja skatāmies uz nokrišņu sadalījumu augu veģetācijas laikā, – tajā daudz izteiktāka kļuvusi nokrišņu nevienmērība, turklāt nokrišņu šajā periodā vienlaikus var būt gan par daudz, gan par maz. Tieši tāpēc lauksaimnieku vidū jau ir nostabilizējies viedoklis, ka pēdējās trīs lauksaimniecības sezonas bijušas nelabvēlīgas.

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